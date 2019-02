Op de Amerikalaan in Utrecht is maandagochtend een verdacht pakketje aangetroffen. De omgeving van de straat is ruim afgezet.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn meerdere woningen en bedrijfspanden in de omgeving ontruimd. Een exact aantal kon zij niet geven.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is momenteel ter plaatse om onderzoek te doen naar het pakketje.

Vanwege de vondst van het pakketje is de Beneluxlaan, die grenst aan de Amerikalaan, ook in beide richtingen afgezet. De trambaan is ook afgesloten, waardoor er geen tramverkeer mogelijk is in Utrecht.

Eerder deze maand, op 5 februari, werd op de Amerikalaan in de buurt van de Rabobank ook een verdacht pakketje aangetroffen. Het bleek toen om een nepexplosief te gaan. Het tramverkeer was toen ook tijdelijk gestremd.