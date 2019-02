De verdachte van het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders heeft maandag verklaard dat hij naam van de man met wie hij samen reisde, is vergeten. De politie is naar hem op zoek omdat hij mogelijk op de hoogte was van de plannen van de Pakistaan.

Junaid I. wordt verdacht van het dreigen met een terroristische aanslag op Wilders vorig jaar. Reden zou de cartoonwedstrijd van Wilders zijn, die mensen opriep om cartoons van de profeet Mohammed te maken.

I. werd op 28 augustus 2018 aangehouden in Den Haag. Een dag nadat hij een filmpje op Facebook plaatste waarin hij zei een aanslag te willen plegen op de PVV-leider.

Pakistaan te zien op bewakingsbeelden met medeverdachte

Op 27 augustus werd I. vastgelegd op beelden van de bewakingscamera op station Sloterdijk in Amsterdam. Hij is te zien met een tot nu toe onbekende reisgenoot. De politie denkt dat deze man op de hoogte was van de plannen van I.

Maandag zei de Pakistaan dat hij de gezochte man per toeval is tegengekomen. De man zou afkomstig zijn uit India en hem onderdak hebben aangeboden in Amsterdam. Hij zou zich aan I. hebben voorgesteld, maar zegt zijn naam te zijn vergeten.

De overnachting is uiteindelijk niet doorgegaan en de twee hebben volgens I. afscheid van elkaar genomen. De Pakistaan is bang dat zijn verklaring de Indiase man in problemen kan brengen en is daarom terughoudend met informatie.

Verdachte ontkent plannen te hebben gehad Wilders te doden

I. ontkent overigens plannen te hebben gehad om Wilders te hebben willen vermoorden. Hij was naar Nederland gekomen om te demonstreren en de cartoonwedstrijd geen doorgang te laten vinden.

De officier van justitie herhaalde maandag dat hij de verklaring onaannemelijk is. Hij herhaalde de woorden van I. "Als ik hem tegenkom (Wilders, red.), zal ik die hond van het leven beroven." Woorden die afkomstig zijn uit chatgesprekken die zijn gevonden op de telefoon van I.

Op de telefoon zijn eveneens vijf "gruwelijk bewerkte foto's van Wilders gevonden. I. zegt uit emotie te hebben gehandeld en de gevolgen van zijn woorden niet te hebben overzien.

OM heeft nog geen idee wie verdachte is

Het Openbaar Ministerie (OM) zei op zitting eigenlijk nog geen idee te hebben wie de verdachte is. Er zijn rechtshulpverzoeken ingediend bij omringende landen waar de verdachte zou zijn geweest.

De man heeft zelf een verklaring afgelegd over dat hij in Italië woonde en dat hij met de bus vanuit Parijs naar Amsterdam is gekomen. De officier van justitie zegt bezig te zijn de woorden van de man te controleren.

Ook zou I. in verschillende landen asiel hebben aangevraagd.

