De brand in een bedrijfsloods aan de Ridderslag in het Gelderse Beesd is onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de brandweer nog zeker enkele uren bezig met nablussen.

Zondagavond was er op het spoor en op de snelweg A2 overlast door de brand. Vanaf 23.00 uur tot ongeveer 00.15 uur reden er op verzoek van de brandweer geen treinen tussen Dordrecht en Geldermalsen.

De overlast op de A2 werd veroorzaakt door rook van de brand. Rijkswaterstaat verlaagde de maximum snelheid tijdelijk. Rond 00.15 uur werden die beperkingen opgeheven.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft laten weten dat er geen asbest is vrijgekomen bij de loodsbrand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Of er gewonden zijn gevallen is ook niet duidelijk.