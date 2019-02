Meerdere personen zijn zondagmiddag rond 17.00 uur gewond geraakt doordat een praalwagen instortte in 't Goy in Utrecht. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zes zijn daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan.

Het ongeval gebeurde op de Nachtdijk, in de buurt van de Tuurdijk. De praalwagen kwam uit de plaats Cothen en had meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk.

Op de terugweg naar Cothen zou een reling zijn afgebroken. Er stonden tussen de vijftien en twintig mensen op de wagen toen het ongeluk gebeurde.

De bestuurder wordt nog gehoord over wat er is gebeurd. Het is nog niet duidelijk of de praalwagen door een tractor werd voortgetrokken.

Het carnaval staat officieel gepland voor begin maart, maar de vereniging in kwestie heeft de optocht zondag al gehouden.