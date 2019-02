Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland gaat officieren van justitie plaatsen in de Verenigde Staten en Spanje. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na een bericht hierover door de NOS.

Nederland heeft al sinds 2014 een zogenaamde "liaison-officier" in Italië zitten, maar in de loop van dit jaar moeten er ook officieren in Spanje en de VS komen. Deze landen zijn gekozen omdat Nederland al veel samenwerkt met Spanje en de VS op het gebied van rechtshulp en het OM "het meest gebaat is bij versterking van deze samenwerking".

Een liaison-officier moet als verbinding dienen tussen het Nederlandse OM en het OM in het land waar de officier geplaatst is. De officieren moeten zich veelal gaan bezighouden met terrorismebestrijding, cybercriminaliteit en migratie.

Het OM sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer officieren van justitie in het buitenland worden geplaatst. Volgens justitie neemt de noodzaak tot internationale samenwerking steeds meer toe wegens grote zaken zoals fraude, mensensmokkel, terrorisme en cyber- en drugscriminaliteit.