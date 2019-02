In de nacht van zaterdag op zondag is er op de Kiotoweg in Rotterdam een explosie geweest in een bedrijfspand. Dat gebeurde na een binnenbrand in een pand waar horeca-apparatuur en airco's stonden.

De politie meldt dat het samen met brandweer en GGD onderzoek doet. Niemand raakte gewond.

Een gevel van het pand zou verwoest zijn en de eerste etage ingestort.