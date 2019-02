De brandweer in Assen heeft uit voorzorg de bewoners van een flat aan de Ellen zaterdagavond tijdelijk geëvacueerd wegens een gaslek. Ook een aantal huizen rondom de flat werd ontruimd.

Het lek was rond 17.30 uur ontstaan tijdens werkzaamheden. Nadat het lek gedicht was en de flat geventileerd, konden de bewoners later op de avond weer terug, zei een woordvoerder van de brandweer.

Uit voorzorg was de elektriciteit in de woningen in en rondom de flat een tijd afgesloten. De elektriciteit en het gas in de woningen bij de flat worden weer aangesloten.