De brandweer heeft met veel moeite een grote brand bij een kozijnenbedrijf in Stolwijk weten te blussen. Bij de brand aan de Nijverheidsweg kwam veel rook vrij die over het Zuid-Hollandse dorp trok.

In een deel van Stolwijk zijn als gevolg van de brand asresten terechtgekomen. De brandweer meldt op Twitter dat voorwerpen zoals speeltoestellen, auto's en tuinmeubelen schoon kunnen worden gemaakt met water en zeep.

Omwonenden die last hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Het vuur is "lastig te blussen", meldde de brandweer in de nacht van vrijdag op zaterdag. De brandweer kreeg even voor 3.00 uur de melding over de brand en schaalde snel op naar 'zeer grote brand'. De N207, die achter het bedrijf loopt, was afgezet om ook vanaf die kant te kunnen blussen.

Door verdere opschaling wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar buurpanden. Rond 7.00 uur had de brandweer het vuur onder controle en werd het sein brand meester gegeven.