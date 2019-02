Negen praalwagens, waar bijna een jaar aan is gewerkt, zijn vrijdagmiddag in rook opgegaan in Zaltbommel. De voertuigen zouden over twee weken meerijden in de carnavalsoptocht van de Gelderse plaats.

De brand brak vrijdagmiddag uit tijdens het klussen aan de wagens bij carnavalsvereniging De Wallepikkers aan de Heemstraweg.

Vermoedelijk veroorzaakten de vonken van een slijptol het ongeval. Er zijn geen gewonden gevallen.

Onder de afgebrande praalwagens zijn de 'prinsenwagen' en de wagen van de 'jeugdprins', de hoofdwagens van de optocht. De carnavalsvereniging overlegt met de gemeente wat er nu met de optocht moet gebeuren. "Alles is weg, het is een drama."

De rookwolken waren tot op de A15 te zien. De brand is inmiddels geblust.