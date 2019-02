De gemeenteraad van Den Haag is geschokt door de inhoud van de stapel documenten die het stadsbestuur heeft vrijgegeven over de jaarlijkse vreugdevuren op het strand. Maar over de positie van burgemeester Pauline Krikke en over de toekomst van de vuurstapels houden collegepartijen en oppositie zich vooralsnog op de vlakte.

Uit de documenten blijkt dat de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan de afspraken hielden. De stapels werden te hoog en toen de gemeente de bouw liet stoppen, gingen de bouwers stiekem toch door.

Ambtenaren werden bedreigd, maar zij deden geen aangifte of melding. Ook reden er midden in de nacht zes vrachtwagens vol pallets naar het strand bij de buurt Duindorp, dwars door de afzettingen heen. De burgemeester greep niet in, uit angst voor confrontaties, en zodat de vreugdevuren konden doorgaan.

Oppositiepartij CDA zegt voorstander te zijn van vreugdevuren, "maar alleen als het veilig gebeurt. Als de bouwers laten zien dat ze lak hebben aan het gezag, dan moeten er heel strenge gevolgen komen, willen we weer met ze in zee gaan. Zoals het de afgelopen jaren ging, kan het niet meer. Het zal echt veel en veel kleiner moeten."