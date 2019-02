Bij het plein van het station van Delfzijl in Groningen is vrijdagochtend "asbestverdacht" materiaal gevonden. De politie heeft een deel van de openbare weg met linten afgezet, zegt een gemeentewoordvoerder tegen NU.nl.

Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer te begeleiden. Het incident hindert het treinverkeer niet.

Het goedje ligt verspreid over zowel een deel van het stationsplein als een nieuwe rotonde. De gemeente laat onderzoeken of het daadwerkelijk om asbest gaat. Het is niet bekend om hoeveel materiaal het precies gaat, aldus de woordvoerder.

De verspreiding van het materiaal is 'opgeëist' door middel van een pamflet, dat op een hek in de buurt van de vindplek hangt. Daarop is onder andere de tekst "Wie wind zaait, zal asbest oogsten" te lezen.

Windmolenactivisten zouden achter dump zitten

RTV Noord maakt uit het pamflet op dat windmolenactivisten achter de actie zouden zitten. De groep voerde namelijk vaker actie door asbest te dumpen en gebruikte daarbij soortgelijke pamfletten. Zij protesteren al langer tegen de bouw van windmolenparken en zijn eerder actief geweest in zowel Groningen als Drenthe.

Officieel is nog niet duidelijk hoe het materiaal op de weg langs het station van Delfzijl is gekomen. De gemeente Delfzijl laat bij monde van de woordvoerder weten dat zij het pamflet ook hebben opgemerkt.

De mogelijke asbest is gevonden door een aannemer die bij het station aan het werk was. Volgens RTV Drenthe heeft het desbetreffende aannemersbedrijf aangifte gedaan van laster en het verstoren van werkzaamheden.