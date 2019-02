Op de A59 bij Waalwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag een persoon om het leven gekomen nadat diens auto achter op een vrachtwagen botste. De auto vloog direct in brand.

De botsing vond plaats op de A59 tussen Waalwijk en Waspik in de richting van knooppunt Hooipolder. De brandweer had de brand snel onder controle maar de persoon achter het stuur van de auto was toen al overleden.

De politie Tilburg heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en ook de identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld.

De weg is voorlopig afgesloten, meldt de politie. Volgens Rijkswaterstaat is de berging erg gecompliceerd. Het verkeer vanuit Den Bosch kan omrijden via Vught en Tilburg over de A65, aldus de ANWB.