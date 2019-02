Een arrestatieteam is donderdagavond een hotel in het Friese Delfstrahuizen binnengevallen na een melding over een geweldsincident. De politie sprak aanvankelijk over een mogelijke gijzeling, maar daar bleek enige tijd later geen sprake van.

Het gebied rond het hotel werd afgezet na de melding. Deze werd, blijkt nu, gedaan door een verwarde persoon.

De melder wordt dan ook "aan het zorgkader overgedragen", meldt de politie. Het gaat om een 35-jarige man, vermoedelijk afkomstig uit Bosnië.

In het hotel is uiteindelijk één persoon aangetroffen, maar die lag te slapen en had niets met de melding te maken.

Delfstrahuizen is een klein dorp ten zuidwesten van Heerenveen.

