Een grote partij cocaïne is woensdag onderschept in de Rotterdamse haven. Een 37-jarige douanier uit de stad is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het drugstransport, meldt justitie donderdag.

Naar schatting gaat het om 1.500 kilo cocaïne, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De drugs zijn aangetroffen in een container met mango's. Deze container kwam uit Brazilië.

Het onderzoek naar de douanier was eerder dit jaar al gestart. "Uit informatie van de Douane bleek dat de container met mango’s paste in het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en dat de verdachte douanier mogelijk betrokken was bij de invoer van deze container."

De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over zijn voorarrest. De drugs zijn vernietigd.

De Rotterdamse haven heeft in de afgelopen jaren vaker te maken gekregen met corrupte douaniers. Zo kreeg Gertie G. donderdag twee jaar cel opgelegd omdat hij zich heeft laten omkopen. Douanier Gerrit G. kreeg in 2017 veertien jaar gevangenisstraf.