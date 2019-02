De vakbonden willen met spoed in gesprek met het bestuur van de Amsterdamse brandweer over de vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de brandweerlieden, melden CNV, FNV, BVB en CMHF in een gezamenlijke brief.

Volgens de vakbonden is het inmiddels duidelijk dat de twee brieven van anonieme medewerkers uit de uitrukdienst, waarbinnen het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd, breed worden ondersteund.

"De bonden roepen het bestuur op zich goed te bezinnen op de vraag of deze patstelling onder deze korpsleiding kan voortduren", staat in de brief.

Vorige week spraken de bonden al hun zorgen uit over de veiligheid van de brandweerlieden, zowel op de werkplek als tijdens het werk op straat.

Al langere tijd onrustig binnen Amsterdamse brandweer

Het rommelt al geruime tijd binnen de Amsterdamse brandweer, als gevolg van de modernisering en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust binnen het korps. Zo werd brandweercommandant Leen Schaap eerder met de dood bedreigd, vermoedelijk door iemand uit zijn eigen korps.

Volgens Schaap is de cultuur binnen het korps verziekt. Dat zou te maken hebben met onder meer een "machocultuur" en het maken van racistische en seksistische grappen. De brandweercommandant wil daarom breken met het 24 uursrooster waarmee de brandweer al jaren werkt.

Uitrukdienst 'tegen racisme, seksisme en buitensluiting'

Begin februari schreef een groot deel van de leden van de uitrukdienst in een brief, die in handen is van NU.nl, dat ze het vertrouwen in de korpsleiding opzegden. In de brief stond dat de uitrukdienst "tegen racisme, seksisme en buitensluiting van wie dan ook" is.

"Wij spreken al jaren niet over brandweermannen, maar brandwachten. Al jaren zijn we genderneutraal en iedereen is gelijk en welkom bij ons", staat in de brief.

