De 49-jarige Rotterdamse douanier Gertie V. is donderdag veroordeeld tot twee jaar cel voor het witwassen van grote bedragen en het invoeren van drugs in de Rotterdamse haven.

V. zou tussen 2011 en 2017 meer dan 760.000 euro hebben ontvangen voor het doorlaten van containers met cocaïne.

Hij was in deze jaren werkzaam op een afdeling van de Rotterdamse haven waar wordt bepaald welke containers worden gecontroleerd. V. zou criminelen hebben laten weten wanneer hij dienst had.

In verband met het onderzoek werd de 49-jarige Rotterdammer langdurig afgeluisterd door de politie. In zijn auto en woning was apparatuur verstopt.

OM eiste eerder twaalf jaar cel

Het vonnis van de rechtbank Rotterdam wijkt af van de eis van het Openbaar Ministerie (OM), omdat er verschillende verdenkingen volgens de rechtbank niet hard zijn gemaakt. Wel zou zijn bewezen dat de verdachte zich heeft laten omkopen en meer dan 70.000 euro zou hebben witgewassen.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie twaalf jaar gevangenisstraf.