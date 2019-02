Ambtenaren van de gemeente Den Haag zouden in aanloop naar de jaarwisseling zijn bedreigd door de bouwers van de vreugdevuren. Ook hebben de bouwers in Scheveningen en Duindorp elkaar onderling bedreigd, staat in donderdag vrijgegeven notulen.

De directeur Veiligheid van de gemeente Den Haag zei dat op 31 december in een vergadering van de zogeheten driehoek, die bestaat uit de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie.

Burgemeester Pauline Krikke was daarbij aanwezig. In de notulen staat dat er "vooralsnog geen aangiften of meldingen zijn gedaan van bedreiging door bouwers of door medewerkers van de gemeente".

Tijdens de vergadering ging het ook over een incident de nacht ervoor op het strand van Duindorp. Meerdere vrachtwagens reden door de afzettingen richting de stapel pallets.

De burgemeester besloot niet in te grijpen, "gelet op de feitelijke omstandigheden zoals de nachtelijke uren, de locatie op het strand, de niet directe beschikbaarheid van ME en het feit dat de bouwers onder invloed waren".

Alle met OVV gedeelde documenten openbaar gemaakt

De gemeente Den Haag heeft donderdag alle documenten die zijn gedeeld met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) openbaar gemaakt. Daarbij gaat het om documenten van de afgelopen 25 jaar.

Krikke wilde eerder niet alle informatie openbaar maken. Zo weigerde ze enkele weken geleden bij een raadsvergadering in Den Haag te melden op welke manier ze voorafgaand aan de jaarwisseling afspraken met de bouwers had gemaakt.

Eind januari bleek uit een openbaar gemaakt convenant dat de gemeente Den Haag zich niet aan haar eigen afspraken had gehouden bij de opbouw van de vreugdevuren. In het convenant stond vermeld dat de brandstapel maar 35 meter hoog mocht zijn. De bouwers kwamen uit op een stapel van 48 meter.

Tientallen brandjes tijdens jaarwisseling

Tijdens Oud en Nieuw ontstond er bij het vreugdevuur door de harde wind een vonkenregen, die zorgde voor tientallen brandjes. Daarbij liepen verschillende omliggende huizen en voertuigen schade op. Er vielen geen gewonden.

Op verzoek van de Haagse burgemeester doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de voorbereiding van het vuur en de problemen die na het aansteken ontstonden. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.