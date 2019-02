De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 35-jarige man die zelfgemaakte brandbommen naar het Turkse consulaat in Amsterdam gooide veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Vorig jaar augustus gooide de verdachte drie zelfgemaakte molotovcocktails in de richting van het gebouw van het Turkse consulaat aan het Museumplein in Amsterdam. De eerste viel in de tuin en veroorzaakte brand bij het pand.

De man zou de brandbommen hebben gegooid omdat hij aandacht wilde vragen voor de onderdrukking van Koerden in Turkije. Hij is in 2017 ook al in Duitsland aangehouden, in de buurt van het daar gevestigde Turkse consulaat, met twee molotovcocktails in zijn bezit.

In november vorig jaar is psychiatrisch onderzoek bij de man uitgevoerd. Hieruit bleek dat er sprake is van een verstoord gebruik van alcohol, cannabis en cocaïne.

Vonnis rechtbank komt niet overeen met eis OM

Het vonnis van de rechtbank komt niet overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat twee weken geleden twintig maanden cel tegen de 35-jarige man eiste.

De rechtbank oordeelt dat verschillende omstandigheden aanleiding zijn om iets minder zwaar te straffen, waaronder het feit dat hij brand had gesticht op het moment dat er geen personen aanwezig waren in het consulaat.

Het Turkse consulaat had bij de zitting gevraagd een gebiedsverbod aan de 35-jarige verdachte op te leggen. De rechtbank acht een verbod niet nodig.

