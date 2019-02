De 59-jarige verdachte van het dodelijke schietincident in Oss, van afgelopen maandag, is donderdag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie.

De man werd maandagmiddag zwaargewond gevonden in zijn woning in Oss, nadat hij in beeld kwam bij de politie als verdachte.

De recherche gaat ervan uit dat hij geprobeerd heeft om zichzelf van het leven te beroven.

Bij het schietincident kwam maandag een 43-jarige man om het leven. De toedracht wordt nog onderzocht, maar het is al wel duidelijk dat de twee mannen al jaren een zakelijk conflict hadden.

Woensdag werd duidelijk dat het 43-jarige slachtoffer vier jaar geleden melding maakte van een bedreiging die zou zijn geuit door de 59-jarige man. Omdat hij wilde voorkomen dat de ruzie verder uit de hand zou lopen, had de man geen aangifte gedaan.