Ex-profvoetballer Yassine Abdellaoui denkt dat zijn zwager het doelwit was tijdens de schietpartij in Amsterdam IJburg van vorige week woensdag waarbij hij meerdere keren werd geraakt, zegt hij tegen EenVandaag.

"Er zijn mensen die hem op willen ruimen. Dat is bizar", zegt Abdellaoui donderdag in gesprek met het actualiteitenprogramma.

De voormalige voetballer had op het moment dat hij werd beschoten net de auto van zijn zus gebruikt. "Ik kwam de sleutel terugbrengen. Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten. Toen kwam meteen bij me op: dit is voor mijn zwager."

Abdellaoui zegt er zeker van te zijn dat hij niet het doelwit was. "Ik ben daar nooit rond die tijd en ik heb nog nooit de auto van mijn zus geleend. Ze moeten gedacht hebben dat het mijn zwager was."

De politie is nog niet zo stellig. "We sluiten niet uit dat iemand anders het doelwit was, maar het is te vroeg om conclusies te trekken", stelt de politie in gesprek met het actualiteitenprogramma.

Geen signalen dat zwager crimineel was

Abdellaoui, die onder meer voor Willem II speelde, had nooit eerder het idee gehad dat hij zomaar neergeschoten kon worden voor het huis van zijn zus. "Ik had geen signalen dat hij in de zware criminaliteit zit."

De ex-profvoetballer raakte zwaargewond door de schietpartij. Hij is meerdere keren geraakt. "Het bot van mijn linkerbeen is losgekomen van mijn scheenbeen. Een van mijn bloedvaten is daar onherstelbaar beschadigd."

Daarnaast zegt Abdellaoui dat hij nog geen gevoel heeft in zijn linkerbeen. "Maar ik ben gewoon blij dat ik nog leef."