De pui van een gebouw in de Händelstraat in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag kapotgegaan door een plofkraak.

Het incident gebeurde rond 3.30 uur. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

De twee verdachten droegen donkere kleding en zijn op een scooter gevlucht.

De politie doet momenteel onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen.