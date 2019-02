De temperaturen blijven stijgen en ook donderdag is het weer iets warmer dan de dag ervoor. Het wordt tussen de 10 en 13 graden en het blijft overal droog.

De temperaturen in de nachten zijn - in tegenstelling tot die van overdag - nog wel winters van aard. De nacht van woensdag op donderdag was koud met minima rond het vriespunt. Op sommige plekken vroor het licht.

Donderdag in de middag is het vrij zonnig en loopt het kwik snel op tot boven de 10 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuiden.

Vrijdag wordt een echte lentedag met een dominante zon en maximumtemperaturen van 11 tot 16 graden. Ook in het weekend en de dagen daarna blijft het overdag aangenaam en zonnig en de nachten fris en net boven 0.