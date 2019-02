Agenten hebben woensdagavond een derde arrestatie verricht in verband met de schietpartij van afgelopen zaterdagavond tijdens een bruiloft in het Overijsselse dorp Beckum.

Bij de schietpartij raakten twee mannen en één vrouw gewond. Het laatstgenoemde slachtoffer (70) ligt nog steeds met zware verwondingen in het ziekenhuis.

De nieuwe verdachte komt net als de slachtoffers en de twee eerder opgepakte verdachten uit Almelo, meldt de politie. De man is 24 jaar oud. Het is niet duidelijk wat zijn relatie met het bruidspaar is.

Op het feest in een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat waren enkele honderden gasten. De schietpartij ontstond volgens de politie na een ruzie, waarvan de toedracht niet bekend is.

Van de twee andere verdachten zit er nog één vast. Het gaat om een 21-jarige man. De andere man (22) is woensdag in vrijheid gesteld. Hij is nog wel een verdachte in de zaak. De politie is nog op zoek naar een vierde man.

