De politie in Den Haag heeft woensdag in twee uur tijd vijftien verdachten van winkeldiefstallen aangehouden, laat de politie Den Haag Binnenstad weten in een bericht op Instagram.

In de loop van de dag werden verschillende winkeldiefstallen gepleegd in het centrum van de hofstad.

Het is onbekend welke winkels getroffen zijn en wat de aangehouden verdachten allemaal gestolen hebben. Of de dieven een verband met elkaar hebben, is ook onbekend.

"Ons cellencomplex begint aardig vol te raken", aldus de politie.