De 43-jarige man die maandag werd doodgeschoten in Oss maakte in 2015 een melding van bedreiging door de mogelijke schutter. De verdachte werd maandagavond zwaargewond aangetroffen in zijn eigen woning, nadat hij in beeld kwam bij de politie.

De 59-jarige verdachte ligt nog steeds in "zeer zorgwekkende" toestand in het ziekenhuis. Hij is niet aanspreekbaar. De politie denkt dat de man zelfmoord probeerde te plegen.

Het slachtoffer werd doodgeschoten in de Anna Bijnsstraat. De toedracht is nog steeds niet bekend. Wel is zeker dat de twee mannen uit Oss al jaren een zakelijk conflict hadden.

De doodgeschoten man had een eigen bedrijf, vertelde een familielid eerder deze week aan het Brabants Dagblad. De verdachte zou een ex-zakenpartner zijn. Een woordvoerder van de politie kon dit niet bevestigen of ontkennen.

Het slachtoffer heeft vier jaar geleden melding gemaakt van een bedreiging die zou zijn geuit door de 59-jarige Ossenaar, meldt de politie. De man deed geen aangifte, want hij wilde voorkomen dat de ruzie verder uit de hand zou lopen.

De politie spreekt in het onderzoek met mensen uit de omgeving van zowel de verdachte als het slachtoffer. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden.

