De provincie Overijssel en vijftien gemeenten in die provincie willen niet dat Lelystad Airport opengaat voordat de herindeling van het luchtruim af is, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Die herindeling van het luchtruim staat gepland voor 2023. Vooralsnog wil de minister de luchthaven in 2020 openen.

De provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle willen dat er randvoorwaarden gesteld worden om "de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken" als de luchthaven toch voor de herindeling van het luchtruim opengaat.

Van Nieuwenhuizen wil vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport verplaatsen, zodat er op Schiphol ruimte komt voor economisch belangrijke vluchten.

Zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld, moeten vliegtuigen die op Lelystad Airport vliegen tientallen kilometers relatief laagvliegen. Als ze direct zouden doorstijgen naar een grotere hoogte, zouden ze vliegverkeer dat Schiphol nadert in de weg zitten, en dat zou gevaarlijke situaties op kunnen leveren.

'Balans tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid'

"Toen de minister het dossier Lelystad Airport aan het begin van de kabinetsperiode oppakte, nam zij zich voor om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid", schrijven de provincie en gemeenten. Daarom willen ze een "open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces". In het huidige besluitvormingsproces wordt voorbijgegaan aan de "balans tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid", staat in de brief.

Als de minister besluit om de luchthaven toch voor 2023 te openen, dan willen de schrijvers van de brief dat wordt vastgelegd dat vliegtuigen van en naar Lelystad Airport snel stijgen en dalen. Daarnaast willen ze een limiet van tienduizend vliegbewegingen per jaar tot het luchtruim opnieuw is ingedeeld en willen ze dat onderzocht wordt wat het risico op aanvaringen met vogels is.

Veel protest tegen opening Lelystad Airport

Tegen de opening van Lelystad Airport is veel protest. Inwoners van provincies die om Flevoland heen liggen vrezen geluidsoverlast door de lager vliegende vliegtuigen.

De Europese Commissie liet de minister begin december weten bezwaren te hebben tegen de regeling die ervoor moet zorgen dat luchtvaartmaatschappijen vanaf Lelystad Airport gaan vliegen in plaats vanaf Schiphol. Inmiddels heeft de minister een nieuw plan ingediend bij de Europese Commissie, die zich nog niet over dat nieuwe voorstel heeft uitgelaten.

