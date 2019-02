Korpschef Erik Akerboom heeft opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek naar lekken van vertrouwelijke informatie door politiemensen. De opdracht vloeit voort uit een onderzoek van de Politieacademie naar het lekken.

Akerboom wil weten waarom er door zijn personeel wordt gelekt. Uit het eerder onderzoek, dat in januari uitlekte, bleek dat 'onoplettendheid' in de alledaagse politiepraktijk nogal eens de oorzaak is van lekken. Doelgericht informatie bezorgen aan criminelen is veel minder vaak aan de orde.

De Politieacademie lichtte 761 dossiers uit 2015 en 2016 door die zijn opgesteld na signalen over lekkende politiemensen. Jaarlijks komen er vierhonderd van dergelijke signalen binnen. In een derde van die gevallen is er sprake van daadwerkelijk lekken.

Er is volgens de onderzoekers geen aanleiding te denken dat de georganiseerde misdaad steeds vaker pogingen doet vertrouwelijke informatie in handen te krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de zaak rond de Brabantse 'politiemol' Mark M.

"Integriteit is de basis van goed politiewerk", aldus Akerboom. Hij wijst erop dat politiewerk ook mensenwerk is en dat fouten en schendingen van die integriteit niet helemaal te voorkomen zijn.

De korpschef neemt de aanbeveling van de onderzoekers over om training en voorlichting in te zetten ter voorkoming van lekken. In het voorjaar start een nieuwe bewustwordingscampagne.

Agenten met migratie-achtergrond vaker onterecht verdacht

Agenten met een migratie-achtergrond spelen niet vaker informatie door aan de buitenwereld dan hun collega's, stellen de onderzoekers vast. Ze worden wel vaker ten onrechte verdacht.

Dat is "onwenselijk", zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Akerboom heeft hem verzekerd dat hij zal optreden als agenten doelbewust vals worden beschuldigd, zegt de minister.

Grapperhaus is blij dat "de politie kritisch naar zichzelf blijft kijken en wil leren van incidenten". Wel haalt hij aan dat de aanpak van lekken bij de politie volgens de onderzoekers doortastender moet.

