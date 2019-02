Een 32-jarige Duitser heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie politieauto's en een voertuig van de marechaussee geramd toen hij in een gestolen wagen probeerde te ontsnappen aan de politie.

De bestuurder ging er op de A67 bij het Brabantse Helenaveen met hoge snel snelheid vandoor richting Eindhoven, nadat agenten de auto wilden controleren. De auto waarin de man reed was namelijk eerder gestolen in Eindhoven.

Na een lange achtervolging over de A67 en de A2 in Noord-Brabant pakten agenten de man uit Augsburg op in Best. Daar had hij zich op een bedrijventerrein vastgereden.

Volgens de politie probeerde de man nog te ontkomen door in te rijden op een aantal politieauto's. Eerder was de man bij de afrit Someren al tegen een politievoertuig gebotst. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Toen de verdachte niet verder kon met zijn auto, waagde hij nog een poging om zijn vlucht te voet voort te zetten, maar even later werd hij in de buurt ingerekend.

De bestuurder wordt nu verdacht van het rijden in een gestolen auto, het inrijden op een agent en het veroorzaken van meerdere aanrijdingen.

