Bij zeven op de tien van de 63.000 huwelijken die in 2017 werden gesloten, is de man ouder dan de vrouw. Bij paren van gelijk geslacht was het leeftijdsverschil vaak het grootst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Zo is ruim een kwart van de in 2017 getrouwde homomannen tien of meer jaar ouder dan zijn partner.

In 2017 werden er in totaal 63.000 huwelijken gesloten; 620 daarvan waren tussen twee mannen en 755 tussen twee vrouwen, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Bij huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht is het leeftijdsverschil over het algemeen groter dan bij een heterohuwelijk. Bij ruim een kwart van de trouwerijen tussen mannen is het leeftijdsverschil tien jaar of meer. Meer dan de helft van de mannen (55,4 procent) is één tot vijf jaar jaar ouder.

Vrouwelijke huwelijkspartners verschillen meestal ook qua leeftijd. Meer dan 51 procent van de vrouwen is één tot vijf jaar ouder dan haar vrouw. Bij ruim 25 procent van de huwelijken tussen twee vrouwen is de één vijf tot tien jaar ouder.

Bij heterohuwelijken is man meestal ouder

Een man die één tot vijf jaar ouder is dan de bruid komt het meest voor bij heterohuwelijken; dat is namelijk bij 41 procent van de getrouwde stellen het geval.

Bij ongeveer 20 procent was de man vijf tot tien jaar ouder. Bij maar 14 procent van de huwelijken tussen man en vrouw was de vrouw één tot vijf jaar ouder.

De percentages zijn in de afgelopen twintig jaar nagenoeg onveranderd gebleven, aldus het CBS.