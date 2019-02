De 42-jarige broer van de Syriër die bij het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend, blijft voorlopig in de cel zitten, besliste de rechtbank in Rotterdam woensdag. De man wordt verdacht van deelname aan een terrorismeorganisatie en witwassen.

Dinsdag was de eveneens inleidende zitting tegen zijn 33-jarige broer in de extra beveiligde zaal van de Rotterdamse rechtbank. Ook hij blijft vastzitten.

Volgens de tenlastelegging heten beide broers Abd A. De oudste broer, die in Bergeijk woont, noemt zich Fatah, zijn broer Aziz.

Beide broers zouden lid zijn geweest van de aan Al Qaeda gelieerde groepering Jabat al-Nusra en betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië.

Aziz dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de 'hoofdstad' van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Hij werd toen door activisten herkend als jihadistische strijder.

