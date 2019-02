De Amsterdamse gemeenteraad is woensdagmiddag over Sylvana Simons' aanvraag voor een spoeddebat gevallen. De fractievoorzitter van het Amsterdamse BIJ1 was van mening dat er "onnodig en buitensporig" veel kogels waren afgevuurd bij het schietincident bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Simons gaf maandag aan te willen dat het Amsterdamse college met spoed verantwoording aflegt voor het "politiegeweld". Vorige week woensdag werd een 31-jarige man met een nepwapen bij DNB doodgeschoten door de politie. Daarbij zouden 21 kogels zijn afgevuurd.

In de raadsvergadering meldde Simons dat haar bewoording "te scherp was", maar dat zij achter het aanvragen van het debat staat. Volgens de fractievoorzitter maken burgers, "met name mensen van kleur", zich zorgen.

Vrijwel de gehele Amsterdamse gemeenteraad uitte woensdag kritiek op de aanvraag van het onderwerp. Zo gaf SP-raadslid Nicole Temmink aan dat "terughoudendheid gepast zou zijn geweest" totdat de uitkomsten van een lopend onderzoek van de Rijksrecherche bekend zijn. "We weten simpelweg niet wat er is gebeurd."

De raadsleden vonden het ook kwalijk dat Simons suggereert dat mensen met een getinte huidskleur bang moeten zijn dat ze worden neergeschoten door de politie.

Amsterdamse agent uitte kritiek in open brief

Dinsdag uitte een Amsterdamse agent kritiek op Simons in een open brief. Ten tijde van het schietincident was hij zelf in de buurt, waardoor hij vlak nadat de 31-jarige Amsterdammer werd neergeschoten ter plaatse kon komen.

"Mijn collega's hebben echt het idee gehad dat zij hebben gevochten voor hun leven", schrijft hij in de brief. "Zij dachten dat de man die op hen af kwam rennen hen wilde doodschieten of doodsteken. Dat het achteraf om vermoedelijk een nepwapen gaat, doet niets af aan hun angst."

Tijdens de raadsvergadering beaamde Simons dat ze de brief had gelezen. "De brief werpt nieuw licht op het een en ander en roept nieuwe vragen op. Volgens de brief kwam het slachtoffer rennend op de agenten af en in de verklaring van het Openbaar Ministerie staat dat niet."

Zij vroeg zich af hoe de brief zich verhoudt tot het onderzoek van de Rijksrecherche.

Halsema wacht uitkomsten onderzoek af

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet woensdag weten dat zij eerst de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche afwacht.

"Ik denk dat er heel goede redenen zijn om het optreden en functioneren van de politie in onze stad te bespreken", meldde burgemeester Halsema in de vergadering. "Dit lijkt mij geen moment om over het politieoptreden te praten."

"Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen, een traumatische en een beangstigende. We wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche, maar in de tussentijd denk ik dat de agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel verdienen."

Politie: 'Incident heeft enorme impact op alle betrokkenen'

De politie Amsterdam meldt woensdagmiddag in een reactie op Twitter dat zij de vele vragen begrijpt, maar dat ze hier niet inhoudelijk op kan reageren vanwege het onderzoek.

"Ondanks onze terughoudendheid op dit moment, willen we benadrukken dat het incident enorme impact heeft op alle betrokkenen. Onze aandacht gaat dan ook uit naar zowel de nabestaanden van de neergeschoten man, de geraakte fietser als onze eigen collega's."

Bij het schietincident raakte een voorbijkomende fietser ook gewond. De man werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk sprake van 'suicide by cop'

Uit onderzoek is gebleken dat er bij het schietincident mogelijk sprake was van 'suicide by cop', waarbij iemand probeert een incident uit te lokken in de hoop door een politiekogel gedood te worden.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.

