De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag besloten dat het DNA-profiel van de overleden omstreden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat vergeleken mag worden met dat van 47 donorkinderen. Zij hoeven van de rechter niet op een eventueel hoger beroep te wachten.

De zogeheten Karbaatgroep had een civiele procedure aangespannen om zekerheid over de eigen afstamming te krijgen. De advocaat van de kinderen stelt dat zijn cliënten identiteitsproblemen hebben en meer willen weten over het risico op genetische afwijkingen.

Als uit het DNA-onderzoek blijkt dat de kinderen inderdaad afstammen van Karbaat, dan zullen zij mogelijk een schadevergoeding eisen, omdat ze in jarenlange onzekerheid hebben geleefd. De kinderen moeten hiervoor een nieuwe procedure starten.

De rechter vindt dat de kinderen te lang in onzekerheid hebben gezeten. Daarom krijgen ze gelijk toegang tot het DNA.

Rechtbank: 'Karbaat schoot tekort in zijn zorgplicht'

Een aantal eisers behoort niet tot de zogeheten Karbaatgroep, maar verkeert eveneens in onzekerheid. Volgens de rechtbank is aangetoond dat in de kliniek soms sperma van verschillende donoren werd vermengd en dat in enkele gevallen kinderen in één gezin ondanks toezeggingen niet dezelfde biologische vader hebben.

Karbaat is daarmee tekortgeschoten in zijn zorgplicht, oordeelden de rechters. Bovendien is vastgesteld dat de norm van het maximumaantal kinderen dat één donor mag verwekken ruim is overschreden. Het maximum is 25 kinderen.

Karbaat heeft mogelijk 69 kinderen

Karbaat werkte van 1980 tot 2009 in de ivf-kliniek MC Blijdorp in Barendrecht. De kliniek moest in dat laatste jaar op last van de inspectie de deuren sluiten, omdat dossiers niet op orde waren.

Later bleek dat Karbaat mogelijk 47 donorkinderen had verwekt. Omdat al duidelijk is dat Karbaat 22 kinderen heeft gekregen, lijkt het erop dat hij in ieder geval 69 afstammelingen heeft.

De donorkinderen hadden hun DNA eerder al vergeleken met dat van een erkend kind van Karbaat, waardoor ze zichzelf wisten te linken aan de dokter. Maar formeel moet er nog bepaald worden of ze echt familieleden van hem zijn.

De advocaat van de donorkinderen wees er eerder op dat de dokter jaarlijks om een foto van de donorkinderen vroeg. Karbaat is in 2017 op 89-jarige leeftijd overleden.

