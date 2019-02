Het aantal tips dat is binnengekomen naar aanleiding van een aflevering van Opsporing Verzocht over de schietpartij waarbij rapper Feis om het leven kwam, is inmiddels opgelopen tot negentig.

Dat werd dinsdag bekendgemaakt in het programma. Vorige week woensdag, een dag na de uitzending over de 32-jarige Feis, waren er ruim veertig tips binnen.

De dader van de schietpartij wordt met spoed gezocht door de politie, omdat hij "levensgevaarlijk" zou zijn.

De Telegraaf meldde vorige week op basis van bronnen dat het om Silvano M. zou gaan. Hij werd eerder in verband gebracht met de moord op de 26-jarige Gilbert Henriëtta in december 2017 aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam.

Feis werd op straat doodgeschoten

Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, werd tijdens Oud en Nieuw om 4.00 uur in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer raakte zwaargewond. Volgens de politie was "een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden" vermoedelijk de aanleiding voor de schietpartij.

Buiten werden schoten gelost, waarbij Feis en zijn broer geraakt werden. De rapper overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Zijn broer raakte in coma, waar hij vorige week uit ontwaakte.

