Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twaalf jaar tegen een 71-jarige man die verdacht wordt van het doden van Ilham Benchelh uit Siddeburen. De 36-jarige vrouw verdween op 10 januari 2010 spoorloos.

Verdachte Kasem M. was de partner van Benchelh. De twee hadden relatieproblemen. M. zegt dat de vrouw 's avonds hun huis had verlaten en niet meer was teruggekomen.

Het OM heeft zeven scenario's uitgewerkt over wat er gebeurd is, waaronder een natuurlijke dood, zelfmoord en een ongeval. Dat M. de in Marokko geboren Benchelh heeft gedood en daarna haar lichaam heeft weggemaakt is het meest aannemelijk, stelt de officier van justitie.

Zo liet de vrouw een jonge zoon achter, terwijl haar familie zegt dat ze gek op hem was. Ook was de vrouw niet depressief. Omdat er voor een vooropgezet plan te weinig bewijs is, gaat het OM niet uit van moord, maar van doodslag.

Bloed van vrouw gevonden in woning

Het OM somde dinsdag in de rechtbank in Groningen een reeks feiten op die passen in het scenario van doodslag. Zo is het bloed van de vrouw aangetroffen op het logeerbed en andere plekken in de woning.

Ook werd hoofdhaar van Benchelh gevonden in een afvalemmer en een kruiwagen. Verder vindt het OM het opmerkelijk dat M. daags na de vermissing een matras langs de weg dumpte en een nieuwe kocht.

Daarnaast zocht hij op internet naar bekende seriemoordenaars, ontbraken er zeker tien vuilniszakken in de woning en probeerde hij lappen stof met bloed van Benchelh weg te gooien in Appingedam, 10 kilometer van Siddeburen.

M. ontkent betrokkenheid bij vermissing

M. woont sinds 2011 met zijn zoon in Marokko. Door paspoortproblemen is hij afwezig bij de zitting. De man ontkent alle betrokkenheid bij de vermissing. Zijn advocaat vermoedt tunnelvisie bij het OM en vraagt om vrijspraak.

Volgens de raadsman is bij het DNA-onderzoek onzorgvuldig gehandeld. Voor het scenario dat Benchelh in de woning is gedood is bovendien erg weinig bloed aangetroffen, betoogde hij.

De rechtbank doet op 26 maart uitspraak. Mocht M. de komende tijd naar Nederland komen, dan wordt hij alsnog gehoord.

