De Nederlandse journalist Ans Boersma wist dat haar ex-vriend Abd A. bij de aan Al Qaeda gelieerde terreurgroepering Jabat Al Nusra was aangesloten. Hij had dat aan haar verteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting op basis van afgeluisterde gesprekken.

De 33-jarige Syriër was dinsdag zelf niet bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam aanwezig.

Hij wordt verdacht van onder meer deelname aan een terroristische organisatie. Hij zou bij de terreurgroepering gevechtshandelingen hebben verricht en is mogelijk betrokken geweest bij aanslagen in Syrië waarbij veel dodelijke slachtoffers gevallen zijn.

A. werd in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie als jihadistische strijder herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Op dat moment werd de documentaire City of Ghosts vertoond, waarin te zien was hoe Raqqa als hoofdstad van het kalifaat in een spookstad veranderde.

Eind oktober werd de 33-jarige Syriër in zijn woning in Amsterdam aangehouden voor deelname aan een terroristische organisatie en het witwassen van geld. Ook is zijn huis doorgezocht en is beslag gelegd op apparatuur, financiële gegevens en reisdocumenten.

OM verdenkt journalist van valsheid in geschrifte

Boersma, die als correspondent in Turkije woonde en werkte, werd onlangs aangehouden en het land uitgezet. Het OM in Nederland verdenkt haar van valsheid in geschrifte omdat ze haar ex aan valse papieren zou hebben geholpen. Volgens het OM gebruikte A. minstens drie valse paspoorten.

In een afgeluisterd gesprek zei A. dat Boersma wist wat zich in Syrië had afgespeeld omdat ze zijn Twitter-account had bekeken toen hij zijn iPad niet had vergrendeld.

De broer van A. is ook recentelijk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij moet zich woensdag voor het eerst voor de rechter verantwoorden. Ook dan gaat het om een niet-inhoudelijke zitting.

