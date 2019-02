Een zittingszaal in de rechtbank van Maastricht is dinsdagmiddag ontruimd nadat een van de nabestaanden een schoen richting de van moord verdachte Osama I. had gegooid. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door De Limburger.

De schoen raakte niet het doelwit, maar de tolk die naast hem zat. Het hoofd van de tolk moest worden gekoeld.

De vrouw die de schoen had gegooid, werd afgevoerd door de parketpolitie, schreeuwde nog in het Arabisch en spuugde op de verdachte.

Na een korte schorsing ging de zaak verder. De publieke tribune moest tijdens het vervolg van de zaak leeg blijven.

Bij de hervatting van de zaak bood de advocaat van de vrouw namens haar excuses aan, meldt De Limburger. "Op het moment dat Osama spreuken uit de Koran uitsprak, herleefde ze het steekincident en kreeg ze een black-out."

De in 2014 vanuit Syrië naar Nederland gevluchte Osama I. staat terecht voor het vermoorden van een man en een vrouw in Maastricht. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum bleek dat I. op de avond van de moorden in 2014 volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De rechtbank in Maastricht doet waarschijnlijk op 12 maart uitspraak in de zaak.