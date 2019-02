Een Amsterdamse politieagent heeft dinsdag in een open brief aan raadslid Sylvana Simons kritiek geuit op haar statement dat het politieoptreden bij De Nederlandsche Bank (DNB) "onnodig en buitensporig" was. Vorige week woensdag werd in Amsterdam een 31-jarige man met een nepwapen door de politie doodgeschoten.

Simons, fractievoorzitter van BIJ1 in Amsterdam, zei maandag te willen dat het college met spoed verantwoording aflegt over wat er vorige week bij DNB is gebeurd. Ze meent dat de politie een "bovenmatig aantal kogels" heeft gebruikt, waardoor er een onveilige situatie werd gecreëerd.

Bij het schietincident raakte een voorbijkomende fietser ook gewond. De man werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

De Amsterdamse agent schrijft in een open brief aan Simons dat de situatie erg bedreigend was. De agent was zelf in de buurt ten tijde van het schietincident en kwam vlak nadat de 31-jarige Amsterdammer was neergeschoten ter plaatse. "Daar trof ik twee collega's, die helemaal van slag waren."

"Mijn collega's hebben echt het idee gehad dat zij hebben gevochten voor hun leven", schrijft hij in de brief. "Zij dachten dat de man die op hen af kwam rennen hen wilde doodschieten of doodsteken. Dat het achteraf om vermoedelijk een nepwapen gaat, doet niets af aan hun angst."

Op beelden van ooggetuigen is te horen dat er meer dan tien keer is geschoten.

'Nepwapen niet van echt te onderscheiden'

De politie kreeg woensdagavond rond 19.15 uur een melding over een man met een vuurwapen in de omgeving van Westeinde. Eenmaal ter plaatse rende de man op de politieagenten af, waarop de agenten meerdere schoten losten.

De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was het nepwapen niet van echt te onderscheiden.

Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake is van 'suicide by cop'. Mensen die een suicide-by-copincident proberen uit te lokken, hopen door een politiekogel gedood te worden.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.