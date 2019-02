Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag zestien jaar celstraf geëist tegen een 44-jarige man en 35-jarige vrouw die worden verdacht van de gewelddadige roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag.

De bejaarde vrouw werd eind juni 2017 door vriendinnen dood in haar flat in Loosduinen gevonden. Ze was ernstig toegetakeld. Haar borstbeen was gebroken, net als een borstwervel, negen ribben en neus. Ze lag in haar slaapkamer onder een berg kleding. Het OM sprak van een huiveringwekkende dood.

De politie kwam Paul O. en Najma Z. op het spoor, doordat ze enkele uren na de moord geld hadden opgenomen met de bankpas van Van der Meer. De twee werden dagenlang gevolgd en werden herkend op beelden. Ook hadden ze sieraden van de vrouw in bezit.

Mogelijk wisten de verdachten via hun oude werk dat de vrouw goed bij kas zat, opperde de officier van justitie. O. en Z. ontkennen betrokkenheid bij de overval en de moord.

Vrijspraak gevraagd voor eerdere overval op gehandicapt echtpaar

Ook werd het stel verdacht van betrokkenheid bij een eerdere overval op een gehandicapt echtpaar. De aanklager heeft hiervoor om vrijspraak gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs is.

De verdachten hebben beiden bij ABN AMRO gewerkt. O. werkte er als filiaaldirecteur. Maar O. en Z. zaten sinds 2013 zonder werk. Ze hadden geldproblemen en hoge schulden. Van het gestolen geld zouden ze op vakantie zijn gegaan.

De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.