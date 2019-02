De politie heeft deze week een 23-jarige verdachte aangehouden in de liquidatiezaak aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam. De Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 64-jarige Moon Tong Choi uit Hongkong in oktober vorig jaar.

De politie hield vorige week een eveneens 23-jarige Rotterdam aan op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie.

Het 64-jarige slachtoffer werd op 17 oktober op klaarlichte dag van dichtbij onder vuur genomen. De man zat in de auto, toen hij door de bestuurder van een motor plotseling van dichtbij werd beschoten. Hij raakte hierbij levensbedreigend gewond. Een week later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dader ging er na het schietincident vandoor op een scooter. Later werd hij door een automobilist geraakt op de 's Gravenweg in Rotterdam. Hierna ging hij te voet verder.

De politie houdt er rekening mee dat het ging om een afrekening in het criminele circuit.