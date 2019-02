De politie heeft maandag een dertienjarig meisje uit Amsterdam aangehouden die de auto van haar ouders had gestolen en ermee weg was gereden.

Agenten zagen het meisje maandagavond rond 19.10 uur rijden over de A4 bij Hoofddorp. Volgens de politie had ze geen goede controle over het voertuig. De agenten zijn vervolgens achter het meisje gaan rijden en hebben het overige verkeer geblokkeerd om ongelukken te voorkomen.

Ter hoogte van Leiderdorp hebben zij haar een volgteken gegeven, maar het meisje weigerde mee te werken. Uiteindelijk hebben de agenten voor korte tijd twee rechterrijstroken moeten blokkeren.

Het meisje is hierna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Amsterdam, waar zij een bekeuring kreeg voor het rijden in een motorvoertuig onder de zestien jaar. De politie heeft een zorgmelding voor haar gemaakt bij advies- en meldpunt Veilig Thuis.

