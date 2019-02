De voorjaarsvakantie die komend weekend in de regio noord begint, veroorzaakt volgens de ANWB lange files naar de sneeuw in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

In die landen krijgen scholieren eveneens vakantie met een grote drukte tot gevolg. In Nederland verwacht de toeristenbond vrijdagmiddag en zaterdag geen extra drukte, maar eenmaal in de buurt van de skipistes nemen de files toe.

Op vrijdagmiddag 15 februari wordt het in Duitsland al druk, denkt de ANWB. Zaterdagochtend is het een kwestie van aansluiten in de files op de A5 (Karlsruhe-Bazel), A7 (Ulm-Füssen), A8 (Stuttgart-München-Salzburg) en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein.

Terugkerende wintersporters krijgen mogelijk controles

In Frankrijk is het zaterdag de hele dag druk ten oosten van Lyon, op de A40 (Mâcon-Chamonix) en op de A43 (Lyon-Chambéry). In Zwitserland zijn de A1 (Zürich-Bern) en de toegang tot de Gotthardtunnel de belangrijkste knelpunten.

In Oostenrijk wordt zaterdag grote drukte verwacht op de Fernpasstrasse (de B179 tussen de Duitse grens en Nassereith), de A10 (Salzburg - Villach) en de A12 (Kufstein-Innsbruck-Landeck). Terugkerende wintersporters krijgen mogelijk te maken met controles bij de grensovergangen met Duitsland. De wachttijd kan oplopen tot meer dan een uur.