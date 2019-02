De politie is op zoek naar een man die maandagavond bij een halte in Rotterdam een tramconducteur bewusteloos heeft geslagen. De verdachte raakte gefrustreerd, omdat het hem niet lukte om in te checken.

Het incident gebeurde maandag rond 21.00 uur buiten bij de tramhalte Kreekhuizenlaan, meldt de politie.

De conducteur begeleidde de verdachte naar buiten, waarna hij op straat een klap in zijn gezicht kreeg. Het 52-jarige slachtoffer viel en raakte bewusteloos.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. De verdachte is vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud, droeg een zwarte pet en liep weg in de richting van de Dijkenbuurt.