Dinsdag trekken er wolkenvelden over het land, maar vooral in het zuiden en westen breekt ook de zon door. Er valt hooguit een lokale bui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 's middags 9 of 10 graden.

De dag begint met veel bewolking en temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Wel blijft het overal droog, alleen in het noordoosten is er kans op wat lichte regen.

In de loop van de dag trekken wolkenvelden over het land, maar vooral in het zuiden en westen breekt ook de zon door. Er valt hooguit een lokale bui. Her en der ontstaan stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 9 of 10 graden.

In de nacht naar woensdag neemt de bewolking verder toe, met in het noorden mogelijk motregen als gevolg. In het zuidoosten blijven de opklaringen het langst aanwezig. Langs de kust kan de wind vrij krachtig worden.

Woensdag lijkt veel op dinsdag, met veel bewolking en een enkele bui. Donderdag tot en met zondag wordt het enigszins voorjaarsachtig met veel zon, weinig wind en maxima van 10 tot 15 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 11° 0° ZW 2 Vrijdag 12° 1° Z 2 Zaterdag 12° 1° ZW 3 Zondag 13° 1° ZO 3 Maandag 12° 1° Z 3

Bekijk hier het actuele weer.