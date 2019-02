Een man in Oss is maandagochtend doodgeschoten. Dit gebeurde in de Anna Bijnsstraat. De Telegraaf meldt dat het gaat om een man van Turkse komaf, met een schoonmaakbedrijf in Oss.

Agenten hebben de straat afgezet voor onderzoek. De politie kan de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen, maar meldt dat het gaat om een 43-jarige bewoner.

De schietpartij vond rond 8.00 uur plaats. Medische hulp mocht niet meer baten. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

De politie meldt dat iemand na de schietpartij is weggereden in een auto. "Mogelijk was dat de dader, maar details hebben we niet."

Slachtoffer ligt tussen twee auto's

Op foto's is te zien dat het slachtoffer tussen twee auto's ligt. Een politiehelikopter hangt in de lucht om het gebied in kaart te brengen.

De Anna Bijnsstraat ligt in een woonwijk in het zuidwesten van de stad, op steenworp afstand van een winkelcentrum.