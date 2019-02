Het weerbeeld is maandag erg divers met afwisselingen van zon en bewolking. Ook kan er van tijd tot tijd neerslag vallen. Wel neemt in de loop van de dag de wind af. Het wordt ongeveer 7 graden.

's Ochtends is het tamelijk grijs in en er valt lokaal wat regen. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af, met lokaal nog een bui. Het wordt maximaal 6 of 7 graden. De noordwestenwind neemt later op de dag verder in kracht af. In de avond wordt het overwegend droog.

In de nacht naar dinsdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt geleidelijk af en wordt zwak tot matig, in het noordwestelijk kustgebied eerst vrij krachtig. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 5 graden langs de kust tot enkele graden boven het vriespunt in het (zuid)oosten. Tijdens langdurige opklaringen kan de temperatuur plaatselijk dalen tot rond het vriespunt.

Ook dinsdag overdag is het wisselend bewolkt en kan landinwaarts wat lichte regen vallen. De west- tot noordwestenwind is zwak tot matig en de maxima liggen rond een graad of 8.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 8° 2° ZW 3 Woensdag 9° 4° ZW 4 Donderdag 11° 0° Z 2 Vrijdag 12° -1° Z 2 Zaterdag 11° 0° Z 2

