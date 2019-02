De vier overleden personen die zondag rond 12.00 uur in het water zijn gevonden aan de Berkmeerdijk in Obdam zijn de sinds vrijdag vermiste Polen, meldt de politie.

De slachtoffers zijn drie mannen van 20, 21 en 21 jaar en een vrouw van 47 jaar, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. De vier zijn om het leven gekomen nadat het voertuig waarin zij zaten te water was geraakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en kan nog niet zeggen of het om een ongeval gaat.

De vier Polen werden sinds vrijdag vermist en waren voor het laatst gezien in een personenauto. Zaterdag werden ze als vermist opgegeven, waarna de politie een zoekactie startte. Agenten zagen zondag, tijdens het rijden van verschillende routes die het viertal genomen zou kunnen hebben richting hun verblijfsplaats in Zijdewind, een auto in het water.

Na het bergen van het voertuig is gebleken dat het om de personenauto gaat waar de Polen voor het laatst in waren gezien. Hoelang de auto en de slachtoffers al in het water lagen is onbekend.