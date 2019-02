Na een natte zondag met harde lokale wind zal het weer aankomende week verbeteren. Zondag valt naar verwachting 15 tot 25 millimeter regen, maar vanaf maandag nemen de buien af, evenals de wind.

Zondag is er eerst nog veel regen als gevolg van een groot neerslaggebied dat van west naar oost over het land trekt. Met name aan het eind van de middag en in de avond kan het stevig regenen.

Naast de regen kan de wind later op de dag ook aantrekken. Langs de kust kan het tijdelijk gaan waaien met windkracht 8. De temperaturen komen zondag uit tussen de 6 en 10 graden Celsius.

Zondag is inmiddels al de derde natte dag van het jaar. Dit betekent dat er binnen 24 uur tijd meer dan 10 millimeter neerslag valt. In februari viel tot nu toe al 32 millimeter regen, terwijl normaal in heel februari 55 millimeter regen wordt geregistreerd.

Maandag wordt het weer beter. Er kan af en toe nog regen vallen, maar op meerdere plaatsen probeert de zon door te breken. De windkracht neemt af en de temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden.

Vanaf dinsdag is het naar verwachting enkele dagen helemaal droog. De temperaturen stijgen overdag naar 10 of 11 graden. 's Nachts is er nog wel kans op vorst.