Het blijft zondag flink regenen in alle delen van het land. Ook blijft de wind hard waaien, in de kustgebieden kan zelfs gesproken worden van stormweer. De temperatuur schommelt tussen de 6 en 9 graden.

De ochtend begint met bewolking, die op veel plaatsen gepaard gaat met flinke regenval. De bewolking en regen houden gedurende de dag aan, met slechts af en toe een droge periode. Onweer is lokaal zeer mogelijk. Met 6 tot 9 graden is de temperatuur wel tamelijk mild.

De wind kan net als zaterdag op verschillende plekken toenemen. In de middag draait hij overal naar noordwest en wordt matig of vrij krachtig, aan zee hard of stormachtig, met een windkracht tussen 4 en 8.

In de loop van de avond wordt het in het westen wat droger, al blijft de wind stevig waaien. De temperatuur zal daardoor wat afnemen, maar kouder dan 5 graden wordt het niet.

In de nacht naar maandag wordt het van het (noord)westen uit geleidelijk overwegend droog en volgen er brede opklaringen. In de loop van de nacht raakt het in het noorden weer bewolkt en kan er daar wat lichte regen vallen. De wind neemt overal af, al kan die rond het IJsselmeer nog vrij krachtig blijven.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 7° 4° NW 4 Dinsdag 8° 2° ZW 3 Woensdag 9° 4° ZW 4 Donderdag 11° 0° Z 2 Vrijdag 12° -1° Z 2

Bekijk hier het actuele weer.