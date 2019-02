Een Poolse automobilist is zaterdagmiddag in Den Haag gepakt na een lange achtervolging vanaf Utrecht. De chauffeur reed 175 kilometer per uur waar hij 100 mocht en raakte volgens de politie twee andere auto's.

De Poolse man bleek achteraf niet onder invloed van alcohol of drugs.

De automobilist reed volgens de politie asociaal op de A12 bij Utrecht. Politiemensen zetten de achtervolging in met meerdere auto's, maar konden de zwarte Volkswagen lange tijd niet klemrijden.

Agenten lieten de chauffeur vervolgens bewust gaan, in de hoop dat hij zou denken dat hij de politie was kwijtgeraakt. Bij Den Haag kwam hij klem te zitten in het verkeer, waardoor de politie hem alsnog kon oppakken.

Het rijbewijs van de man is afgepakt en hij kreeg een proces-verbaal voor gevaarlijk rijgedrag en het doorrijden na twee botsingen.