De stankoverlast die werd veroorzaakt door een lekkende tankwagen in Alblasserdam is grotendeels voorbij. Dat zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid tegen NU.nl.

Volgens de woordvoerder ontsnapt er geen damp meer uit de tankwagen, waardoor de stank weg zou moeten trekken. De brandweer waarschuwde op Twitter dat de stank door schoonmaakwerkzaamheden nog even kan terugkeren, maar dat geprobeerd wordt om de overlast te beperken.

De geur die door de harde wind in grote delen van Nederland werd geroken was petrolad, een toevoeging aan industriële smeermiddelen. De stof kwam vrij doordat een tankwagen werd gereinigd met stoom. Daarbij liepen de druk en de temperatuur in de tankwagen hoog op.

Om de druk te verlichten ging een veiligheidsklep open, waardoor een rubber- of gasachtige lucht vrijkwam. De brandweer probeerde het verdere ontsnappen van de lucht te voorkomen door een deel van de stof over te pompen naar een andere tankwagen. Doordat een afdichting van de tankwagen stuk was, bleven de dampen ontsnappen.

Amper gezondheidsrisico's volgens veiligheidsregio's

De gezondheidsrisico's waren nihil volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Ze adviseerde de stof niet in te ademen, maar buiten een straal van 400 meter van de tankwagen kon dat geen kwaad.

Toch kon het inademen van de geur op grote afstand zorgen voor misselijkheid en overgeven. Om mensen ten noord-oosten van Alblasserdam te waarschuwen voor de stankoverlast werden meerdere NL-Alerts verstuurd. Nadat er geen damp meer uit de tankwagen ontsnapte, werd een nieuw NL-Alert verzonden.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio adviseert mensen die de stank in huis nog ruiken, ramen en deuren open te zetten.

Mensen die vanwege de stankoverlast niet in hun eigen huis konden blijven, werden opgevangen in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam. Voetbalvereniging Alblasserdam heeft de jeugdwedstrijden afgelast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!